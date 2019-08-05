Футбол
Глушаков попал в запас «Ахмата» на игру с «Оренбургом»Матч ТВ 12:24
Тренерский штаб «Ахмата» назвал стартовый состав на заключительный матч 4-го тура РПЛ против «Оренбурга». В числе запасных грозненцев оказался восстановившийся от травмы полузащитник Денис Глушаков.
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Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
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Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Происшествия
Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасов
Обновлено в 13:49
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone с Touch ID под экраном
Через несколько лет в iPhone будет возвращён сканер отпечатка пальца. Такой прогноз дал аналитик Минг-Чи Куо, пишет «Российская газета».
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
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Футбол
«Спартак» шуточно предложил обменять Шюррле на Кулика
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Коломойский встретился с Порошенко
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Армия и оружие
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром".
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Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии
Консилиум решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
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Наука
Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Общество
«Почта России» запретом оплачивать уведомления марками нарушила закон
Комиссия Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 5 августа, признала, что «Почта России» нарушила антимонопольное законодательство, когда запретила гражданам оплачивать пересылки уведомлений марками.
Обновлено в 13:34
Театры
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Политика
Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США
Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе.
Обновлено в 09:55
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10