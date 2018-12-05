Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
Матч ТВ
10:37

Тренерские штабы «Спартака» и «Урала» назвали стартовый состав команды на первый четвертьфинальный матч Кубка России.
Матч ТВ10:37

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Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи

Спорт-Экспресс13:25

«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч 1/4 финала Олимп - Кубка России

Газета.Ru10:52

«Спартак» – «Урал». Максименко и Глушаков – в стартовом составе

Советский спорт10:43

Глушаков попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

Матч ТВ10:37

Глушаков попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

Sportbox.RU10:37

Максименко, Тимофеев и Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

Чемпионат10:35

Максименко начнет матч 1/4 финала Кубка России против «Урала» в стартовом составе «Спартака»

Sport24.ru10:36
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Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ

Обновлено в 19:55
Футбол

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе прокомментировал состояние защитника команды Невена Суботича, который в матче с «Бордо» (2:3) в 16-м туре чемпионата Франции получил травму.
Обновлено в 20:13
Футбол

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:41
Футбол

ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»

В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол

Фанат «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы над «Эвертоном»

Обновлено в 19:57
Футбол

Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву

Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено в 15:52
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол

Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара

Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол

Полузащитник «Спартака» включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 18:47
Футбол

«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента

Текущее соглашение Уэлбека рассчитано до 30 июня 2019 года. Таким образом, летом форвард получит статус свободного агента.
Обновлено в 19:15
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Илья Олегович Кутепов
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России.
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