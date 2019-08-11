Футбол
Ахмат — Спартак 1:3Sports.ru 14:43
|7′
Гус Тил
Антон Швец
|13′
|32′
Зелимхан Бакаев
|44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
|46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
|46′
|68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
|71′
Аблай Мбенг
|75′
Аблай Мбенг
|76′
Аблай Мбенг
|77′
Бернард Бериша
|81′
|83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
|90′
Роман Зобнин
|90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
11
Силва
17
Мбенг
23
Швец
9
Михаляк
77
Бериша
98
Максименко
38
Ещенко
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
9
Мирзов
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
20
Шюррле
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
«Ахмат» принимает «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ. Полузащитник хозяев Денис Глушаков впервые вышел на поле в стартовом составе грозненского клуба. В прошлом туре футболист дебютировал за «Ахмат», выйдя на замену.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
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