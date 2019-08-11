Футбол

Глушаков впервые вышел в старте «Ахмата» в матче со «Спартаком»Sports.ru вчера в 14:43

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
«Ахмат» принимает «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ. Полузащитник хозяев Денис Глушаков впервые вышел на поле в стартовом составе грозненского клуба. В прошлом туре футболист дебютировал за «Ахмат», выйдя на замену.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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