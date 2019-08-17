Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.

Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»

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