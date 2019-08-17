Футбол
Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»Газета.Ru 11:51
Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» Гогуа на матче с «Краснодаром»
Представители ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» — «Краснодар», который в эти минуты проходит в Саранске.
Обновлено в 10:28
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Финансы
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Политика
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Игры
«Инди месяца»: вы выбрали лучшую игру, мы назвали владельца монитора
Любой, кто хоть раз заглянул на страницы наших спецпроектов «Инди-битва» или «Инди месяца», никогда не будет считать, что на пространстве СНГ делается мало игр, не появляются интересные идеи или не хватает независимых разработчиков.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»
Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток
Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет.
Обновлено в 12:12
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Общество
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного А321
Обновлено в 04:58