Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»Газета.Ru 11:51

Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
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Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»

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