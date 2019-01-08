Футбол

Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром
Sport24.ru
03:23

Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».
Sport24.ru03:23

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Глушаков пообщался с фанатами «Спартака» перед медосмотром

Газета.Ru04:06

Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром

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Глушаков снова в почете у болельщиков «Спартака», перед медосмотром хавбек раздавал автографы

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Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром

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Глушаков перед медосмотром встретился с болельщиками

Спорт-Экспресс03:10

Глушаков пообщался с болельщиками перед медосмотром в «Спартаке»

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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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