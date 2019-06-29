Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»Газета.Ru 11:14

Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24. Она поздравила игрока в инстаграме.

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Армия и оружие США перебросили морскую пехоту в порт Одессы Отделение морской пехоты США переброшено в порт Одессы на Украине. Об этом сообщает портал «Русская весна».

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