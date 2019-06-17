Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru 10:45

Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.

с чего всё началось

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Гаджеты Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.

Происшествия В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины С 2015 года жертвами сексуальной эксплуатации стали более 200 женщин – в основном украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки, говорится в сообщении полиции.

Финансы Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Футбол «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Общество В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Политика МВД призвало провести ревизию ПДД МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Футбол Де Лигт отказался переходить в «Барселону» Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело «Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Общество Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.