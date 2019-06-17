Футбол

Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»Нева Спорт 16:10

Российский полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков получит сто миллионов рублей при расторжении контракта с клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Такая денежная сумма станет компенсацией для футболиста за досрочный разрыв контракта.
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Глушаков близок к переходу в «Сочи»

Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.
Спорт-Экспресс09:32

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Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»

Нева Спорт16:10

Канны, Бразилия и Байкал. Как провели отпуск футболисты РПЛ

Life.ru03:05

Глушаков – в «Сочи», «Ливерпулю» интересен Дембеле из «Барселоны»

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Журналист Егоров: «Зарплата Мелкадзе в „Спартаке“ – 3 миллиона рублей в месяц»

Бомбардир.ру14:48

СМИ: Футболист «Спартака» Глушаков перейдет в «Сочи»

МК-Спорт12:33

СМИ: Глушаков станет игроком «Сочи»

Матч ТВ09:59

💔Глушаков уходит из «Спартака», Лэмпард возвращается в «Челси», Семин не знает новичка «Локо». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:44
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Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
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Общество

В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
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Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

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Политика

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Экономика

Правительство внесло проект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапной отмене обязательности репатриации экспортной выручки в российской валюте при внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество

Умерла старейшая жительница Европы

В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Происшествия

Все цыгане покинули Чемодановку

Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Ксения Бородина высказалась о брачном контракте

Бородина ответила прямо: она не против брачных контрактов, но только при определенных условиях.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США

Обновлено в 12:51
Экономика

Utair продаст 50% сервисной компании UTG для погашения долгов

Компания Utair продаст 50% сервисной компании UTG для расчета с долгами. По данным главы авиаперевозчика, деньги будут выплачены банкам.
Обновлено в 06:56
Гаджеты

Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России

Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Футбол

«Милан» хочет отказаться от участия в Лиге Европы

По информации Corriere della Sera, миланский клуб намерен отказаться от выступления во втором по престижности клубном турнире Старого Света для того, чтобы получить отсрочку в разрешении проблем с финансовым фэйр-плей.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Здоровье

На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
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На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

Обновлено в 19:03
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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика

Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии

Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Политика

Зеленский намерен заявить Путину об украинском Крыме на первой встрече

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным он бы заявил ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено в 03:54
Наука

Алюминий защитит квантовые компьютеры

Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
Обновлено в 12:20
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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