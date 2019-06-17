Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»Нева Спорт 16:10

Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.

с чего всё началось

Российский полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков получит сто миллионов рублей при расторжении контракта с клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Такая денежная сумма станет компенсацией для футболиста за досрочный разрыв контракта.

Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»

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