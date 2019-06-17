Футбол
Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»Нева Спорт 16:10
Российский полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков получит сто миллионов рублей при расторжении контракта с клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Такая денежная сумма станет компенсацией для футболиста за досрочный разрыв контракта.
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Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.Спорт-Экспресс09:32
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НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
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В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
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Обновлено вчера в 15:37
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Бородина ответила прямо: она не против брачных контрактов, но только при определенных условиях.
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Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
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Гаджеты
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Обновлено в 17:58
Футбол
«Милан» хочет отказаться от участия в Лиге Европы
По информации Corriere della Sera, миланский клуб намерен отказаться от выступления во втором по престижности клубном турнире Старого Света для того, чтобы получить отсрочку в разрешении проблем с финансовым фэйр-плей.
Обновлено в 16:42
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Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Здоровье
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Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
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Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
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Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
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Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным он бы заявил ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
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Алюминий защитит квантовые компьютеры
Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
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