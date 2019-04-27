Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИРИА Новости 10:52
Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет команду летом, сообщает "Чемпионат". По информации издания, левый защитник красно-белых Дмитрий Комбаров также, скорее всего, покинет команду.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Политика
Задержание Климца подтверждено его советником
Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «У меня никогда не было секса без любви»
Обновлено в 08:30
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
В Сбербанке назвали число потенциальных жертв фишинга в России
Около трети офисных работников в России являются потенциальными жертвами фишинга - вида интернет-мошенничества, направленного на получение личных данных граждан (логинов и паролей) путем рассылки вредоносных электронных писем.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Авто
В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс
Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»
Обновлено в 10:44
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Хоккей
Россия начала полуфинальный матч с США на хоккейном ЮЧМ
Юниорская сборная России по хоккею, за которую выступают игроки не старше 18 лет, начала полуфинальный матч чемпионата мира с командой США.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти
Обновлено в 11:20
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59