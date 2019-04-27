Футбол

Глушаков покинет «Спартак» этим летомНаша версия 09:39

Клуб, скорее всего, покинут скандально известный капитан Денис Глушаков и крайний защитник Дмитрий Комбаров. Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» в рамках пятничного заседания совета директоров приняло решение расстаться с действующим капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. Принято принципиальное решение

Sport24.ru06:48

«Спартак» вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты

Спорт-Экспресс09:45

СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»

Матч ТВ08:08

Денис Глушаков: Я ухожу из «Спартака»? Даже не читал об этом

Советский спорт15:15

«Спартак» может заплатить Глушакову 1,5 млн евро при расторжении контракта

Sports.ru10:43

Футболисты, которые покинут «Спартак» летом. Глушаков, Комбаров и другие

Чемпионат06:42

Глушаков уйдёт из «Спартака»

Sport.ru07:14
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Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
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Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

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Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской области

Обновлено в 19:36
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star опроверг уход Мота

Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
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Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде

Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
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Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

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Культура

Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 13:14
Хоккей

«Даллас» сравнял счет в серии против «Сент-Луиса»

Все трое завершили матч с показателем полезности «0». Счет в серии стал 1:1. Третий матч команды проведут 30 апреля в Далласе.
Обновлено в 18:21
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.
Обновлено в 19:28
Футбол

Магомед Адиев — о матче с «Ростовом»: «Если Дюпин будет выручать нас, наберем в разы больше очков»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). — В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив.
Обновлено в 12:18
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

Обновлено в 20:14
Гаджеты

За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено в 15:06
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
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Космос

Старт корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

Обновлено в 14:53
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«Хоррор на выживание»: режиссер «Игры престолов» рассказал о битве за Винтерфелл

«Битва за Винтерфелл» станет доступна для российских зрителей рано утром в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 10:47
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Адвоката из Петербурга арестовали за пьяный дебош в поезде

Ленинский районный суд Петербурга отправил на два месяца под домашний арест адвоката за дебош и драку в поезде «Петербург — Вологда».
Обновлено в 11:51
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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