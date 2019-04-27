Футбол
Глушаков покинет «Спартак» этим летомНаша версия 09:39
Клуб, скорее всего, покинут скандально известный капитан Денис Глушаков и крайний защитник Дмитрий Комбаров. Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» в рамках пятничного заседания совета директоров приняло решение расстаться с действующим капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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