Футбол
Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»Газета.Ru 13:36
Андрей Семенов
|6′
|7′
Луис Адриано
Беким Балай
|9′
|16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
|18′
|21′
Сальваторе Боккетти
|61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
|63′
|64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
|68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
|72′
Олег Иванов
|77′
Раванелли
Бернард Бериша
|77′
|78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
|82′
|83′
Георгий Мелкадзе
|87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|90′
Аяз Гулиев
|90′+3′
Денис Глушаков
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
77
Бериша
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
57
Селихов
92
Рассказов
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
27
Ломовицкий
7
Гулиев
8
Глушаков
37
Мелкадзе
12
Адриано
2 ×
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт". Полузащитник отличился в компенсированное время и сделал счет 3:1 в пользу "Спартака".
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