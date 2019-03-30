Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»Газета.Ru 13:36

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт". Полузащитник отличился в компенсированное время и сделал счет 3:1 в пользу "Спартака".

Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»

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