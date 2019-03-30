Футбол

Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»Газета.Ru 13:36

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт". Полузащитник отличился в компенсированное время и сделал счет 3:1 в пользу "Спартака".
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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