Футбол

Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната
РБК
вчера в 17:11

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выразил слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива». Об этом капитан «Спартака» написал в Instagram.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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