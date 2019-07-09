Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую женуГазета.Ru 05:50
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super. Как заявляет адвокат футболиста Марина Дубровской, экс-супругу Глушакова подозревают в подделке документов психологической экспертизы.
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с чего всё началось
В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.Super.ru05:58
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