В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.

с чего всё началось

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super. Как заявляет адвокат футболиста Марина Дубровской, экс-супругу Глушакова подозревают в подделке документов психологической экспертизы.

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