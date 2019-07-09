Общество

Глушаков подал заявление на бывшую женуГазета.Ru 05:50

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super. Как заявляет адвокат футболиста Марина Дубровской, экс-супругу Глушакова подозревают в подделке документов психологической экспертизы.
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Денис Глушаков написал на жену заявление в СК

В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.
Super.ru05:58

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Адвокат: Глушаков хочет привлечь бывшую жену за заведомо ложный донос

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Денис Глушаков написал на жену заявление в СК

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Сближение России и Украины неизбежно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну.
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Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
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Общество

В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ

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«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»

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Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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