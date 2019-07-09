Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую супругуMetaratings 07:43
Футболист добивается разрешения видеть своих детей. Денис Глушаков обратился в следственный комитет с заявлением на бывшую жену Дарью. Полузащитник «Ахмата» требует разрешить ему видеться со своими дочерьми, так как бывшая супруга в этом препятствует.
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с чего всё началось
В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.Super.ru05:58
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