Спорт

Глушаков подал заявление на бывшую супругуMetaratings 07:43

Футболист добивается разрешения видеть своих детей. Денис Глушаков обратился в следственный комитет с заявлением на бывшую жену Дарью. Полузащитник «Ахмата» требует разрешить ему видеться со своими дочерьми, так как бывшая супруга в этом препятствует.
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Денис Глушаков написал на жену заявление в СК

В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.
Super.ru05:58

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Глушаков написал заявление на бывшую жену

Советский спорт07:46

Адвокат бывшей жены Глушакова обеспокоен контрактом игрока с «Ахматом»

Газета.Ru12:36

Адвокат: Глушаков хочет привлечь бывшую жену за заведомо ложный донос

Чемпионат11:05

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Sport24.ru10:02

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Спорт-Экспресс08:00

Глушаков подал заявление в СК на бывшую жену

РЕН ТВ07:36

Денис Глушаков написал на жену заявление в СК

Super.ru05:58
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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