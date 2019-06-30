Футбол
Глушаков поблагодарил «Ахмат» за теплый приемСпорт-Экспресс 09:09
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поблагодарил команду за теплый прием. В субботу, 29 июня, 32-летний хавбек стал игроком грозненского клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Происшествия
В США в желудке аллигатора обнаружили части тела мужчины
Обновлено в 17:32
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
ЖКХ
Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года
С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Футбол
Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы
Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд.
Обновлено в 16:41
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Энергетика
Сегодняшнее число
51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика
Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Происшествия
На Московском проспекте тушили пожар в квартире
В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 1 июля произошёл пожар в доме № 47 по Московскому проспекту.
Обновлено в 17:19
Политика
Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Технологии
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено в 19:29
Политика
В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе
Обновлено в 19:30
Политика
Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в Минске
Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в его резиденции в Минске.
Обновлено в 12:38
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Обновлено в 19:42
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество
Уровень воды в реке Ия в Иркутской области продолжит снижаться
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области продолжит снижаться и в воскресенье составит 12-13 метров, рассчитывают в администрации.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты
Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 04:31
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Наука
Модифицированные бактерии помогли роборуке найти реагент в растворе
В порах датчика исследователи разместили модифицированные бактерии E. coli, реагирующие на присутствие ИПТГ в растворе выработкой флуоресцентного белка.
Обновлено 28 июня в 06:03