Футбол

Глушаков поблагодарил «Ахмат» за теплый приемСпорт-Экспресс 09:09

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поблагодарил команду за теплый прием. В субботу, 29 июня, 32-летний хавбек стал игроком грозненского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Sport24.ru12:21

Глушаков провел первую тренировку в составе «Ахмата»

Soccer.ru09:09

Глушаков уже присоединился к «Ахмату». ФОТО

Sport.ruвчера в 17:14

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Sports.ru10:45

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу!»

Матч ТВ11:39

Глушаков: ура! Нашёл работу

Чемпионат10:18

Глушаков первый день в «Ахмате». А за ним уже следит английский клуб!

Спорт-Экспресс15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Происшествия

В США в желудке аллигатора обнаружили части тела мужчины

Обновлено в 17:32
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Футбол

Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Энергетика

Сегодняшнее число

51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Происшествия

На Московском проспекте тушили пожар в квартире

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 1 июля произошёл пожар в доме № 47 по Московскому проспекту.
Обновлено в 17:19
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Авто

Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Технологии

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено в 19:29
Политика

В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе

Обновлено в 19:30
Политика

Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в Минске

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в его резиденции в Минске.
Обновлено в 12:38
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество

Уровень воды в реке Ия в Иркутской области продолжит снижаться

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области продолжит снижаться и в воскресенье составит 12-13 метров, рассчитывают в администрации.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты

Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 04:31
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Наука

Модифицированные бактерии помогли роборуке найти реагент в растворе

В порах датчика исследователи разместили модифицированные бактерии E. coli, реагирующие на присутствие ИПТГ в растворе выработкой флуоресцентного белка.
Обновлено 28 июня в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное