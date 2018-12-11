Происшествия

Агент Глушакова назвал «семейными делами» угрозы Глушакова бывшей жене
RT на русском
11:26

Агент капитана «Спартака» Дениса Глушакова Павел Андреев отказался комментировать информацию об угрозах футболиста в адрес бывшей жены. «Честно говоря, не хотелось бы никак комментировать, это их семейные дела», — заявил Андреев в интервью RT.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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