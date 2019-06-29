Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.
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Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой
Спорт день за днем08:34
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями о молодых воспитанниках ЦСКА на сборе в Австрии.
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
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Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
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Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове
При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
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Путин и Абэ обсудили мирный договор
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В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
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Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
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Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
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Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
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Происшествия
Более 200 домов подтоплены в иркутском Тулуне из-за паводка
Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
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Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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В Сочи приземлился летевший из Екатеринбурга в Грузию самолет
Из-за плохой погоды в Батуми летевший из Екатеринбурга самолет не смог приземлиться и сел в Сочи, сообщает портал Е1.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55