Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.
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Глушаков: «Сделаю все, чтобы в самое ближайшее время „Ахмат“ оказался в еврокубках»

Sport24.ru09:06

Бузова из Барселоны поздравила Глушакова с переходом в «Ахмат»

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Магомед Адиев: Если у Глушакова есть мотивация, он серьезно поможет «Ахмату»

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Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»

Газета.Ru11:14

Кафельников: «Переход Глушакова в „Ахмат“ мне неинтересен»

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Денис Глушаков будет играть за ФК «Ахмат»

Чеченская Республика Сегодня03:07

Глушаков подписал контракт с «Ахматом», его поприветствовал Кадыров

Спорт день за днем03:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Политика

В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Гаджеты

Стартовал прием предзаказов на Xiaomi Mi CC9

Несколько минут назад в Китае стартовал прием предварительных заказов на новую линейку смартфонов Xiaomi Mi CC9, которая предназначена для молодых людей, обожающих делать селфи.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:15
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны

Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».
Обновлено в 07:35
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Футбол

Наставник сборной Испании Морено: Месси — лучший игрок в истории

Главный тренер национальной команды Испании Роберт Морено, ранее работавший в штабе каталонской «Барселоны», поделился мнением о форварде сине-гранатовых Лионеле Месси.
Обновлено в 13:01
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Си Цзиньпин и Трамп договорились не вводить новые пошлины

Обновлено в 00:54
Происшествия

В Иркутской области подтопило 4000 домов

В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 14:11
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото

Работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Казахстане передрались из-за фотографии в мессенджере, а потом забастовали.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Футбол

Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр

Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Общество

Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду

Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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