Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
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«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Наставник сборной Испании Морено: Месси — лучший игрок в истории
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В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
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В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Авто
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Армия и оружие
Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту
Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Футбол
Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр
Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 13:18
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В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
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Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
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Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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