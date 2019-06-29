Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.

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