Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.
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Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
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Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
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Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
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Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Алиса Фрейндлих – известная советская и российская актриса, которая навсегда взяла в плен сердца зрителей уже несуществующей страны.
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Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником.
Обновлено в 03:07
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Между Петербургом и Москвой встали десятки поездов из-за кражи кабеля
Всего было задержано 26 поездов Москва — Петербург, три поезда «Сапсан» из Москвы в Петербург, десяток пригородных поездов в сторону Москвы, а также три пригородных поезда из Москвы.
Обновлено вчера в 04:55
Авто
18 советских автомобилей с правым рулем – и такое было!
Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе, мы рассказали в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено вчера в 05:56
Наука
Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна
Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.
Обновлено в 00:59
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
За последние несколько десятков лет сверхмощные черные дыры, в миллиарды раз более мощные, чем Солнце, учеными обнаружены в пределах 800 миллионов лет после Большого взрыва.
Обновлено в 03:22
Единоборства
Нурмагомедов продемонстрировал свои баскетбольные навыки
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Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
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Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Политика
Владимир Путин посетит Иркутскую область
На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.
Обновлено в 01:12
Политика
Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
Кредиторская задолженность ФК «Ростов» увеличилась
Общий объем кредиторской задолженности футбольного клуба "Ростов" увеличился.
Обновлено в 03:34