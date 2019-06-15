Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»Газета.Ru 14:03

В субботу футболист опубликовал заявление, в котором пояснил, что ничего не знает о своем будущем в "Спартаке". Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.

Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»

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