Футбол
Глушаков ответил на вопрос о принципиальности матча со «Спартаком»Евро-футбол.ру 16:01
|7′
Гус Тил
Антон Швец
|13′
|32′
Зелимхан Бакаев
|44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
|46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
|46′
|68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
|71′
Аблай Мбенг
|75′
Аблай Мбенг
|76′
Аблай Мбенг
|77′
Бернард Бериша
|81′
|83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
|90′
Роман Зобнин
|90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
11
Силва
17
Мбенг
23
Швец
9
Михаляк
77
Бериша
98
Максименко
38
Ещенко
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
9
Мирзов
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
20
Шюррле
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков в перерыве матча против "Спартака" ответил на вопрос о принципиальности дуэли с "красно-белыми".
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