Футбол

Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»Матч ТВ 05:45

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на шутку болельщиков о трансферной политике клуба. Ранее в социальных сетях болельщики красно-белых стали публиковать картинку, на которой были изображены «молодые» Артем Ребров, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров и сам Глушаков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Цветут молодые». Глушаков оценил шутку болельщиков

Спорт-Экспресс05:13

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Нева Спорт05:52

Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»

Sportbox.RU05:45

Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»

Матч ТВ05:45

«Цветут молодые». Глушаков оценил мем про себя, Реброва, Ещенко и Комбарова

Sport24.ru05:42

Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов

Чемпионат05:37

Глушаков опубликовал мем о трансферной политике «Спартака» (ФОТО)

ProstoProSport05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Обновлено вчера в 09:07
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Вайнштейн предложил выплатить $44 млн пострадавшим от домогательств

Продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, готов выплатить $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам, сотрудничавшим с Weinstein Company до ее банкротства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов продюсера.
Обновлено в 05:34
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Экономика

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Общество

Началась выдача ключей дольщикам Urban Group в ЖК «Видный город»

Ранее в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что первые дольщики дома 7 в ЖК «Видный город» получат ключи от своих квартир и кладовок, осмотрели помещения и подписали акты приема-передачи.
Обновлено в 03:45
Политика

В Раде предложили перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что его партия предложила перенести посольство в ответ на то, что Палестина рассматривает возможность признать Крым российским.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского

Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Авто

Опубликованы рендеры нового кроссовера Alfa Romeo Stelvio

Обновлено в 05:27
Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

Специалисты сервиса объявлений «Юла» подсчитали, сколько в текущем году понадобится родителям потратить денег из семейного бюджета на покупку платья для выпускного вечера.
Обновлено в 06:24
Общество

В Госдуме предложили удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил спустя год удалять аккаунты умерших пользователей социальных сетей, а также предусмотреть в законодательстве возможность передачи страниц в соцсетях по наследству.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 05:36
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Футбол

Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу

Липпи покинул свой пост в январе 2019 года после окончания контракта. Специалист тренировал сборную Китая с 2016 года.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

19-летняя Стефания Маликова посетила театр вместе с бойфрендом

Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
Обновлено в 01:41
Общество

Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков

Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв в мечети

Обновлено в 05:49
Политика

В Кремле определились с датой «прямой линии» с Путиным

Дата "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным определена, но объявят ее позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Космос

Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая

Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.
Обновлено в 00:15
Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Обновлено в 00:22
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.
Обновлено в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное