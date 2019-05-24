Футбол
Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»Матч ТВ 05:45
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на шутку болельщиков о трансферной политике клуба. Ранее в социальных сетях болельщики красно-белых стали публиковать картинку, на которой были изображены «молодые» Артем Ребров, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров и сам Глушаков.
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