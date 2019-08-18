Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействеРоссийская газета 17:55
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина и его бригады в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0). Напомним: после поединка форвард питерцев Артем Дзюба раскритиковал работу рефери, назвав его "лучшим игроком встречи".
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Футбол
Сергей Матвеев: «Быстрые голы — это не фишка „Краснодара“»
Обновлено в 11:41
Футбол
В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
Обновлено в 16:55
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Здоровье
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу
Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено в 03:08
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Политика
Треть британцев поддержала Brexit без сделки
«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере
Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Космос
Китай запустил на орбиту три спутника «нового поколения»
Китай запустил на орбиту три спутника после запуска своей новой микро-пусковой установки Jielong-1.
Обновлено в 07:42
Транспорт
Лидер байкеров России назвал кузбасский автобан дорогой в будущее
17 августа в открытии движения по новому участку дороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий принял участие лидер российского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).
Обновлено в 03:52
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Экономика
Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб
Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено в 22:02
Космос
Филиппины вступают в гонку за освоение космоса
Филиппины вступают в новую фазу в области науки и техники с принятием закона о создании космического агентства, что, по словам чиновников, окажет положительное влияние на его национальную безопасность и благосостояние людей, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 18:23
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружие
По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц.
Обновлено в 14:36
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
Обновлено в 05:46
Политика
Путин заявил о крайне низких зарплатах в Курганской области
Российский лидер Владимир Путин назвал крайне низким уровень зарплат в Курганской области.
Обновлено 15 августа в 07:34
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
Таксист изнасиловал пассажирку и потребовал дополнительную оплату
Таксист изнасиловал пассажирку, находящуюся без сознания в Филадельфии в США, а затем потребовал с нее деньги за то, что ее стошнило, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 19:27
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Политика
Захарова напомнила Болтону о воровстве дипсобственности у РФ
Напомним, выступая на радиостанции «Голос Америки», Болтон сказал, что «Россия тратит достаточно средств на оборону», в том числе на «гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий».
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено в 14:33