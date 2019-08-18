Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействеРоссийская газета 17:55
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина и его бригады в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0). Напомним: после поединка форвард питерцев Артем Дзюба раскритиковал работу рефери, назвав его "лучшим игроком встречи".
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Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Политика
Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере
Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России
В статье говорится о том, что флот в РФ развивается стремительно, делая упор на малые корабли.
Обновлено в 22:21
Происшествия
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк
Обновлено в 19:16
Происшествия
Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
Хатылев рассказал о возможности БПЛА «Охотник» прорывать современные системы ПВО
Следует понимать, что современные системы ПВО невозможно преодолеть не обладая гиперзвуком, отметил Хатылев.
Обновлено в 03:34
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено в 14:14
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Футбол
«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено в 21:34
Политика
Порошенко перечислил страхи России
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Умер создавший кролика Роджера мультипликатор
Художник-мультипликатор Ричард Уильямс, создавший известного кролика Роджера, скончался в возрасте 86 лет, сообщает BBC со ссылкой на семью режиссера.
Обновлено в 12:01
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Космос
Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»
Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено в 12:46
Здоровье
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.
Обновлено в 17:04