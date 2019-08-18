Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействеРоссийская газета вчера в 17:55

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина и его бригады в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0). Напомним: после поединка форвард питерцев Артем Дзюба раскритиковал работу рефери, назвав его "лучшим игроком встречи".
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Глушаков жёстко ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).
Чемпионатвчера в 15:27

Подробнее о событии

Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»

РИА Новостивчера в 18:10

Денис Глушаков: «Давайте не будем говорить про позор. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?»

Sports.ruвчера в 14:45

Александр Медведев: «Слова Дзюбы о судействе сказаны на эмоциях»

Матч ТВвчера в 19:23

Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

RT на русскомвчера в 16:10

Реакция Глушакова на мощнейший спич Дзюбы

Чемпионатвчера в 19:00

Рахимов: «В матче с „Зенитом“ слышал много слов в свой адрес со спины из богатого русского языка»

Sport24.ruвчера в 19:29

Дзюба против Глушакова. Огонь в микст-зоне!

Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Транспорт

Тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Музыка

В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал

Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре

Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

Порошенко назвал «страхи» России

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней

Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено вчера в 04:57
Единоборства

Пауло Коста победил Йоэля Ромеро решением судей

Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Леонарду Жардим: «„Монако“ постарается быстро создать конкурентоспособную команду»

Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено вчера в 11:05
Футбол

Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Пожар уничтожил 15 тыс. домов в столице Бангладеш

Мощнейший пожар уничтожил 15 тыс. домов в столице Бангладеш, городе Дакка, оставив без крыши около 50 тыс. человек.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет

Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Кино

Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс

16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь

Обновлено 15 августа в 06:36
Происшествия

Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича

Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено вчера в 16:28
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Хоккей

Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву

Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено вчера в 17:52
Теннис

Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное