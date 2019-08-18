Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействеРоссийская газета вчера в 17:55
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина и его бригады в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0). Напомним: после поединка форвард питерцев Артем Дзюба раскритиковал работу рефери, назвав его "лучшим игроком встречи".
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