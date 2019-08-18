Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействеРоссийская газета 17:55
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина и его бригады в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0). Напомним: после поединка форвард питерцев Артем Дзюба раскритиковал работу рефери, назвав его "лучшим игроком встречи".
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено в 20:13
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Теннис
Светлана Кузнецова: «Сейчас играю умнее и мудрее. В 34 года уже пора»
В 34 года уже пора (улыбается).
Обновлено в 21:06
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Футбол
Модрич получил прямую красную карточку впервые в карьере
Лука Модрич впервые был удален с поля после прямой красной карточки.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2
Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Украинские силовики разместили БМП на территории школы в Донбассе
«В населенном пункте Троицкое военные преступники вооруженных формирований Украины разместили две боевые машины пехоты во дворе школы», — рассказал Филипоненко.
Обновлено в 07:35
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Интер» интересуется Алексисом Санчесом
«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу.
Обновлено в 10:08
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45
Здоровье
Матери тяжелобольных детей просят у Путина помощи с лекарствами
Более 80 женщин из разных регионов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь их детям с разрешением ситуации по некоторым запрещенным в стране лекарствам, которые им жизненно необходимы.
Обновлено вчера в 21:34