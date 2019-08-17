Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействеГазета.Ru 16:27
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
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Здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.
— Артем Дзюба, российский футболистНародные новости 16:50
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