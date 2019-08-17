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Футбол Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.

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Футбол «Монако» с Головиным разгромно проиграл «Метцу» «Монако» уступил «Метцу» в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Монако».

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