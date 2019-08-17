Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействеГазета.Ru 16:27
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
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Здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.
— Артем Дзюба, российский футболистНародные новости 16:50
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Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
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Руководство Королевского театра Мадрида выразило полную неприязнь к любому поведению, которое может быть истолковано в качестве сексуального домогательства, также оно выражает сочувствие всем жертвам подобных нападок.
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Происшествия
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах
Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.
Обновлено в 15:51
Футбол
Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
Обновлено в 12:47
Единоборства
Танковый биатлон завершился триумфом российской команды
Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены.
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Баскетбол
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Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
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Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Происшествия
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Кино
Московский режиссер получил приз кинофестиваля в Локарно
Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).
Обновлено в 17:20
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград
«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США
Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Метцу»
«Монако» уступил «Метцу» в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Монако».
Обновлено в 16:30
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Наука
Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни
Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.
Обновлено в 12:15
Политика
Провокации на незаконных митингах координируют западные политтехнологи
Политолог Сергей Марков убежден, что тактика организации незаконных оппозиционных митингов в Москве отработана западными специалистами.
Обновлено в 15:28
Экономика
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров одобрил выбор Яны Рудковской
Не остался в стороне и король российской поп-сцены, как оказалось, тоже не прошел мимо этого поста и тоже оставил свой комментарий, «одобрив» выбор Рудковской в плане того, что купальник ей очень идет.
Обновлено в 10:25
Авто
В России планируют запретить эксплуатацию старых автомобилей
Может быть запрещена эксплуатация автомобилей, достигших "предельного срока" эксплуатации, который пока не установлен комитетом.
Обновлено 14 августа в 04:51