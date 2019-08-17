Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействеГазета.Ru вчера в 16:27
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).Чемпионатвчера в 15:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
RT на русскомвчера в 16:10
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Путешествия
Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре
В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.
Обновлено в 00:57
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Гаджеты
В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2
Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.
Обновлено вчера в 23:57
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как балует своего сына Платона подарками
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, что довольно часто "перегибает" в тратах на своего сына Платона, но он, тем не менее, старается "держать себя в руках".
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
В Грузии отельеры вышли на акцию протеста, требуя господдержки
Обновлено 16 августа в 08:21
Единоборства
Лучший боец UFC потерял титул чемпиона
Поединок закончился в четвертом раунде. 40-летний Кормье потерял равновесие после серии ударов Миочича.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
Обновлено в 00:59
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 23:38
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики разместили боевые машины пехоты на территории школы в населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Технологии
Медики опровергли мифы о пользе шипучих препаратов при простуде
Многие люди полностью доверяют рекламе шипучих препаратов, которые за один день могут снять симптомы простуды.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия
У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения
Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии
Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника на митинге
Обновлено в 00:15
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Мецу»
17 августа во Франции был сыгран ряд матчей 2-го тура Лиги 1. В одной из игр «Мец» принимал на своем поле «Монако» и разгромил соперника со счетом 3:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и отыграл матч с первой до последней минуты.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Авиакомпания рассказала о пилотах севшего в поле кукурузы лайнера
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала об опыте экипажа самолета Airbus A321, который совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 04:08