Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

с чего всё началось

Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Путешествия Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63 Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал, как балует своего сына Платона подарками Российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, что довольно часто "перегибает" в тратах на своего сына Платона, но он, тем не менее, старается "держать себя в руках".

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Экономика Повышение пенсионного возраста это только начало По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Единоборства Лучший боец UFC потерял титул чемпиона Поединок закончился в четвертом раунде. 40-летний Кормье потерял равновесие после серии ударов Миочича.

Политика Порошенко назвал «страхи» России В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Армия и оружие ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР Украинские силовики разместили боевые машины пехоты на территории школы в населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Технологии Медики опровергли мифы о пользе шипучих препаратов при простуде Многие люди полностью доверяют рекламе шипучих препаратов, которые за один день могут снять симптомы простуды.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.

Шоу-бизнес Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Футбол «Монако» с Головиным разгромно проиграл «Мецу» 17 августа во Франции был сыгран ряд матчей 2-го тура Лиги 1. В одной из игр «Мец» принимал на своем поле «Монако» и разгромил соперника со счетом 3:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и отыграл матч с первой до последней минуты.