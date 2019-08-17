Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействеГазета.Ru 16:27
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить39
Здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.
— Артем Дзюба, российский футболистНародные новости 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Обновлено в 13:00
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице в Одессе
Обновлено в 02:40
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Петербурге трое пострадали в ДТП с тремя машинами и автобусом
ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Красносельском районе Петербурга на перекрёстке Маршала Захарова и Героев, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Кино
Умер создатель мультипликационного кролика Роджера
В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.
Обновлено в 15:59
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Космос
Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем
Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Валерий Баринов: «Сейчас время дилетантов и неучей»
Валерий считает, что в наше время актерское образование преподается поверхностно и уверен, что среди молодых актрис — мало одаренных.
Обновлено в 17:00
Игры
Трейлер Need for Speed — Heat показали до премьеры
Премьера игры состоится 19 августа на gamescom. 8 ноября игра станет доступна на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено 14 августа в 11:42
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Спорт
Россиянин Алипов завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе
Обновлено в 16:42
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Авто
Drako GTE представила электрический седан
Максимальная скорость GTE составляет 332 км/ч. Из особенностей следует отметить подвеску Öhlins и карбоново-керамические тормоза Brembo.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Стало известно, что сказал мужчина, на которого напал Конор
Стипе Миочич: «Мужик принял удар Конора как настоящий чемпион»
Обновлено в 14:46
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
В США раскрыли перспективы ВМФ России
Американский журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54