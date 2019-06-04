Футбол
Глушаков отреагировал на пост УргантаNews.ru 06:58
На фотокарточке запечатлены капитан «красно-белых» вместе с капитанами «Зенита» Артёмом Дзюбой и ЦСКА Игорем Акинфеевым, которые представляют новую форму клубов на сезон 2019/20. ФК «Зенит» попал в топ-20 команд Европы, писал News.ru.
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Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
Обновлено в 02:33
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Наполи» договорился о контракте с Сапатой
Наполи согласовал условия контракта с форвардом Аталанты Дуваном Сапатой, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
На юго-западе Москвы из-за взрыва кондиционера загорелась квартира. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 07:04
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
AMD представила свой самый производительный графический ускоритель — Radeon Pro Vega II Duo
Что касается перспектив данных ускорителей, обычная версия Radeon Pro Vega II, вполне вероятно, будет доступна для приобретения, а вот двухпроцессорная версия Radeon Pro Vega II Duo, скорее всего, останется эксклюзивом нового Mac Pro.
Обновлено в 04:00
Игры
В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»
В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, почему его перестали приглашать в жюри КВН
В начале нулевых Галкин в первый и пока единственный раз занял кресло жюри в КВН, но из-за «не тех» оценок руководство приняло решение больше не приглашать шоумена.
Обновлено в 05:29
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Суд в Киеве арестовал убивших ребенка полицейских
Голосеевский райсуд Киева во вторник, 4 июня, арестовал двух полицейских, в результате стрельбы которых погиб пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Перес будет воспитывать старшего сына разбившегося в автокатастрофе Рейеса до совершеннолетия
Президент «Реала» Флорентино Перес поучаствует в воспитании сына разбившегося в автокатастрофе насмерть Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Культура
BadComedian оценил шансы на закрытие своего YouTube-канала
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил, насколько велики шансы на закрытие его YouTube-канала.
Обновлено в 06:42
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Обновлено в 07:40
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых экоактивистов
В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона.
Обновлено в 07:40
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой собирается рожать
Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42