Глушаков отреагировал на пост УргантаNews.ru 06:58

На фотокарточке запечатлены капитан «красно-белых» вместе с капитанами «Зенита» Артёмом Дзюбой и ЦСКА Игорем Акинфеевым, которые представляют новую форму клубов на сезон 2019/20. ФК «Зенит» попал в топ-20 команд Европы, писал News.ru.

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