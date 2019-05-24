Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»Нева Спорт 05:52
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду. На своей странице в «Инстаграме» футболист выложил картинку с подписью о том, что «Спартак» не будет тратиться на трансферы, а сделает ставку на свою молодёжь.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
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Кино
Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Бегемотиху Ксюшу перевели в открытый вольер в Московском зоопарке
В Московском зоопарке перевели в открытый вольер самку карликового бегемота Ксюшу в связи с теплой погодой, сообщает пресс-служба зоосада.
Обновлено в 09:23
Происшествия
СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области
Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:14
Общество
Патриарх Кирилл рассказал о способностях народа России
Патриарх заявил, что в День славянской письменности жители страны торжествуют, глядя на величайшие достижения, в первую очередь, в области культуры и просвещения, передаёт РИА Новости.
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Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Жительница Томской области получила срок за финансирование террористов
Дальневосточный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жительницу города Стрежевой Томской области за финансирование членов террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
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Наука
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Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарёв
Полтора года руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в региональном парламенте находился под следствием.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного
По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом
Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь
Известная певица Светлана Лобода решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 24 мая, день рождения у ее младшей дочери.
Обновлено в 08:29
Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в России
Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03