Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»Нева Спорт 05:52

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду. На своей странице в «Инстаграме» футболист выложил картинку с подписью о том, что «Спартак» не будет тратиться на трансферы, а сделает ставку на свою молодёжь.
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Глушаков опубликовал коллаж с Ребровым, Ещенко и Комбаровым: Цветут молодые

Советский спорт07:40

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Газета.Ru07:09

Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов

Чемпионат05:37

Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»

Sportbox.RU05:45

«Цветут молодые». Глушаков оценил мем про себя, Реброва, Ещенко и Комбарова

Sport24.ru05:42

Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»

Матч ТВ05:45

«Цветут молодые». Глушаков оценил шутку болельщиков

Спорт-Экспресс05:13
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Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Кино

Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года

Обновлено вчера в 15:24
Общество

Бегемотиху Ксюшу перевели в открытый вольер в Московском зоопарке

В Московском зоопарке перевели в открытый вольер самку карликового бегемота Ксюшу в связи с теплой погодой, сообщает пресс-служба зоосада.
Обновлено в 09:23
Происшествия

СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области

Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:14
Общество

Патриарх Кирилл рассказал о способностях народа России

Патриарх заявил, что в День славянской письменности жители страны торжествуют, глядя на величайшие достижения, в первую очередь, в области культуры и просвещения, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Диетолог назвал шаурму полезным перекусом

Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Общество

Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве

Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Происшествия

Жительница Томской области получила срок за финансирование террористов

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жительницу города Стрежевой Томской области за финансирование членов террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика

Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России

Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто

Hyundai Solaris стал самым распространенным автомобилем в столице

Обновлено в 07:11
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16

РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарёв

Полтора года руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в региональном парламенте находился под следствием.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного

По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь

Известная певица Светлана Лобода решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 24 мая, день рождения у ее младшей дочери.
Обновлено в 08:29
Экономика

Уличные табло с курсами валют запретили в России

Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
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Общество

Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню

Обновлено в 07:18
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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