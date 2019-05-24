Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»Нева Спорт 05:52

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду. На своей странице в «Инстаграме» футболист выложил картинку с подписью о том, что «Спартак» не будет тратиться на трансферы, а сделает ставку на свою молодёжь.
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«Цветут молодые». Глушаков оценил мем про себя, Реброва, Ещенко и Комбарова

Sport24.ru05:42

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Газета.Ru07:09

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Нева Спорт05:52

Глушаков ответил на шутку фанатов о трансферных планах «Спартака»

Матч ТВ05:45

Глушаков опубликовал коллаж с Ребровым, Ещенко и Комбаровым: Цветут молодые

Советский спорт07:40

Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов

Чемпионат05:37

«Цветут молодые». Глушаков оценил шутку болельщиков

Спорт-Экспресс05:13
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Шоу-бизнес

Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате

Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Политика

Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады

Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 06:00
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика

Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика

Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Обновлено в 06:07
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Общество

Роскачество назвало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 15:05
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей

Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»

Обновлено в 07:19
Экономика

Минтруд планирует реформировать Пенсионный фонд

Отмечается, что в перспективе ПФР, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования могут объединить в один социальный фонд.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Футбол

«Локомотив» хочет подписать защитника «Рубина» Сорокина

Защитник «Рубина» Егор Сорокин может сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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