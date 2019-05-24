Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»Нева Спорт 05:52
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду. На своей странице в «Инстаграме» футболист выложил картинку с подписью о том, что «Спартак» не будет тратиться на трансферы, а сделает ставку на свою молодёжь.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 06:00
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Общество
Роскачество назвало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 15:05
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Экономика
Минтруд планирует реформировать Пенсионный фонд
Отмечается, что в перспективе ПФР, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования могут объединить в один социальный фонд.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
«Локомотив» хочет подписать защитника «Рубина» Сорокина
Защитник «Рубина» Егор Сорокин может сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи
Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49