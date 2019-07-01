Глушаков уже играл под этим номером. Было это на старте его карьеры в "Спартаке", куда он перешел летом 2013 года из столичного "Локомотива". Чуть позже полузащитник взял восьмерку.

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

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