Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»Российская газета 08:37
Глушаков уже играл под этим номером. Было это на старте его карьеры в "Спартаке", куда он перешел летом 2013 года из столичного "Локомотива". Чуть позже полузащитник взял восьмерку.
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Футбол
Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин
Обновлено в 05:30
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Кино
Люк Бессон отменил визит в Россию
Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Обновлено в 06:27
Авто
В России массово отзывают авто Porsche Panamera
Официальными представителями Porsche на территории Российской Федерации будет произведено оповещение владельцев авто, которые попадают под отзыв, касательно необходимости проведения определённых сервисных работ.
Обновлено в 08:57
Политика
В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге
Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.
Обновлено в 06:41
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа»
Президент России Владимир Путин запросит для изучения материалы об уголовном деле против руководства компании «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Кино
Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»
Обновлено в 05:37
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска
Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
ЖКХ
Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента
Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию
Обновлено 28 июня в 08:21
Происшествия
Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал открытое письмо болельщиков
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал открытое письмо фанатов к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Экономика
Россияне залезли в долги и отказались от сбережений
Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Общество
В Московской области завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье подошел к концу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ольгу Забралову.
Обновлено в 08:59
Финансы
В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ
Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.
Обновлено в 08:33
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали десятки людей
В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум 10 погибли.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29