Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»Спорт-Экспресс 06:48

Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.
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Денис Глушаков продолжит карьеру в «Ахмате»

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Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

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Глушаков будет играть под 88-м номером в «Ахмате»

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Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

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Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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