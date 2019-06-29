Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

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