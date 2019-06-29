Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»Спорт-Экспресс 06:48
Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
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Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
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Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:19
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по Сирии
Обновлено вчера в 21:45
Авто
В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей
Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Экономика
Эксперты оценили планы правительства по борьбе с бедностью
Эксперты уверены, что правительство не справится с такой задачей. Тем более что бедных и нищих в России гораздо больше чем считает Росстат.
Обновлено в 13:55
Политика
Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Три горняка погибли после сильного подземного толчка на юге Польши
Сильный подземный толчок произошел в понедельник в шахте Мурски-Сташич на юге Польши.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску
Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Пулково перенасытился в мае
В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Политика
Кравчук осудил действия Климкина
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
Обновлено в 16:58
Технологии
На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей
Переход на защищенную ОС займет шесть лет и на это по приблизительным подсчетам «Ростелекома» потребуется 23,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53