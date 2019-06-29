Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»Спорт-Экспресс 06:48

Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.
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Денис Глушаков продолжит карьеру в «Ахмате»

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Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»

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Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Нева Спорт07:52

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Матч ТВ06:54

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Спорт-Экспресс06:48

Глушаков будет выступать за «Ахмат» под 88-м номером

Советский спорт06:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
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Женская сборная Швеции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

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Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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