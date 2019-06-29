Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Все про Спорт ру

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Политика Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Политика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Здоровье Минздрав предложил проверять студентов на наркотики Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Спорт Женская сборная Швеции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы Женская сборная Швеции одержала победу над национальной командой Латвии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Политика Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Политика Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Происшествия В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.

Происшествия Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.

Энергетика ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

Транспорт Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

Политика На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ» Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».