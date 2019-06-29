Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»Спорт-Экспресс 06:48
Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Спорт
Женская сборная Швеции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы
Женская сборная Швеции одержала победу над национальной командой Латвии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Обновлено в 13:21
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Политика
Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ
В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:46
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК
Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено в 13:38
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Политика
Володин призвал парламенты к разработке модельных законов
Обновлено в 05:24
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено в 16:29
Транспорт
Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов
Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Политика
На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».
Обновлено в 16:31
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40