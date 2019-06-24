Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словамиИзвестия 13:18
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 12:27
Футбол
ФИФА прокомментировала антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Первого серийного убийцу Кипра приговорили к 7 пожизненным срокам
На Кипре военного приговорили к семи пожизненным срокам за убийство женщин и детей. Это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено в 14:03
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию АК-12
Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72
В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Обновлено в 13:09
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности укреплять безопасность Египта
«Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнёрам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — цитирует Шойгу RT.
Обновлено в 14:32
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней
МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.
Обновлено в 14:41
Экономика
«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Экономика
Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»
По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество
В Госдуме обсудили качество школьного образования в России
Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Под Ростовом продемонстрируют самый мощный миномет в мире
Речь идет о 240-миллиметровом самоходном миномете «Тюльпан». Этот гигант по своим размерам и ударной силе не имеет равных во всем мире.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21