Глушаков описал «Спартак» тремя словамиИзвестия 13:18

Политика Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.

Политика Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Футбол ФИФА прокомментировала антироссийскую акцию грузинских футболистов Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.

Происшествия Первого серийного убийцу Кипра приговорили к 7 пожизненным срокам На Кипре военного приговорили к семи пожизненным срокам за убийство женщин и детей. Это первый серийный убийца в истории страны.

Происшествия Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Авто Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.

Армия и оружие «Калашников» создал гражданскую версию АК-12 Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.

Происшествия Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72 В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.

Политика Украина ответила России по транзиту газа Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Шоу-бизнес Валентин Гафт винит себя в смерти дочери Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

Армия и оружие Шойгу заявил о готовности укреплять безопасность Египта «Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнёрам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — цитирует Шойгу RT.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Политика Грузинские депутаты отказались ехать в Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.

Экономика «Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.

Экономика Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон» По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Общество В Госдуме обсудили качество школьного образования в России Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.

Армия и оружие Под Ростовом продемонстрируют самый мощный миномет в мире Речь идет о 240-миллиметровом самоходном миномете «Тюльпан». Этот гигант по своим размерам и ударной силе не имеет равных во всем мире.

Происшествия В Ростовской области загорелся автобус с детьми Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Космос NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.