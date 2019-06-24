Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словамиИзвестия 13:18
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Полузащитник «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Спартаке»
Обновлено в 16:12
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Политика
Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.
Обновлено в 15:55
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Общество
Голикова назвала самые популярные ЕГЭ по выбору
Обществознание, физика, биология, история, химия и информатика стали самыми популярными предметами по выбору в ходе Единого государсвтенного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции «Об итогах основного периода периода ЕГЭ-2019».
Обновлено в 08:00
Общество
Эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября
Эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня по 30 ноября.
Обновлено в 15:42
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Обновлено в 15:34
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:06
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Ранее сообщалось, что «Севилья» получит от «Аякса» за переход Промеса около €20 млн.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Концерн «Калашников» показал ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет»
Концерн «Калашников» представил первый в России барражирующий дрон с функцией боеприпаса под обозначением «ZALA Ланцет», сообщает 24 июня РИА Новости.
Обновлено в 15:08