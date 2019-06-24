Футбол

Глушаков описал «Спартак» тремя словамиИзвестия 13:18

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Глушаков: «Описать „Спартак“? Скандалы, интриги, расследования». ВИДЕО

Sport.ru14:15

Глушаков описал «Спартак» в 3 словах

Sport24.ru10:31

Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами

РИА Новости12:02

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Матч ТВ11:49

Глушаков ответил на 50 вопросов и описал «Спартак» тремя словами: «Скандалы, интриги, расследования»

Sports.ru13:56

Глушаков описал "Спартак" в трех словах"

Спорт-Экспресс10:46

Денис Глушаков дал первое интервью после ухода из «Спартака»

Чемпионат12:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Полузащитник «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Спартаке»

Обновлено в 16:12
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Политика

Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.
Обновлено в 15:55
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Общество

Голикова назвала самые популярные ЕГЭ по выбору

Обществознание, физика, биология, история, химия и информатика стали самыми популярными предметами по выбору в ходе Единого государсвтенного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции «Об итогах основного периода периода ЕГЭ-2019».
Обновлено в 08:00
Общество

Эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября

Эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня по 30 ноября.
Обновлено в 15:42
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Во внезапной проверке войск ЦВО задействовали около 150 тыс. военных

Обновлено в 12:04
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено в 11:49
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика

Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Спорт

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:06
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Ранее сообщалось, что «Севилья» получит от «Аякса» за переход Промеса около €20 млн.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Концерн «Калашников» показал ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет»

Концерн «Калашников» представил первый в России барражирующий дрон с функцией боеприпаса под обозначением «ZALA Ланцет», сообщает 24 июня РИА Новости.
Обновлено в 15:08
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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