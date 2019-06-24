Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словамиЧемпионат 10:28
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, описал себя и свою бывшую команду в трёх словах.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Полиция Гондураса вторглась на территорию университета
Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия
ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город
С раннего утра в воинской части близ Арыси гремят взрывы: произошел пожар, и пламя добралось до боеприпасов.
Обновлено в 05:56
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Авто
За утрату товарной стоимости авто заплатят страховщики
По данным издания, ранее владельцы автомобилей редко получали выплаты по ОСАГО за утрату товарной стоимости (УТС), несмотря на то, что перекраска машины после ДТП приводила к серьезным потерям в ее стоимости.
Обновлено в 05:49
Космос
Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
Гаджеты
Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено в 15:20
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Путин приказал привести армию в полную боевую готовность
По замыслу, с шести утра в высшую степень боевой готовности должны привести часть войск Южного и Восточного военных округов, полный армейский состав Центрального военного округа (включает воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов), а также некоторые соединения Воздушно-десантных войск и транспортной авиации.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Спорт
Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Обновлено в 07:47
Космос
Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как его двухлетняя дочь печет пирог
У супругов подрастают двое детей: дочь Мария, которой совсем скоро исполнится три года, и семимесячный сын Степан.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено в 21:34
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Экономика
Госслужбе указали на повышение
Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено в 21:16
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Дроны атаковали аэропорт Сингапура
Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Красноярка родила прямо в автобусе
Жительница Красноярска родила малыша в автобусе № 64, по дороге в Солнечный, сообщает паблик "Город Красноярск".
Обновлено в 11:12
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика
Путин продлил продовольственное эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил еще на год продовольственное эмбарго.
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38