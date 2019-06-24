Футбол
Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словамиРИА Новости 12:02
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере. 19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
Песков назвал условие пересмотра решения по Грузии
Россия задумается об отмене принятых в отношении Грузии мер, когда ситуация там вернется в "нерусофобское русло".
Обновлено в 06:40
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Леди Гага и Брэдли Купер снова выступят вместе
Леди Гага и Брэдли Купер уже выступали вместе на церемонии вручения премии «Оскар» и исполнили песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Политика
Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку
Обновлено в 12:11
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Политика
Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Спорт
Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Политика
США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Дэнни Бойл работает над третьей частью «28 дней спустя»
Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя».
Обновлено в 08:30
Футбол
Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания
Обновлено в 10:04
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Грузии отстранили десять разгонявших митинги полицейских
В МВД Грузии расследуются обстоятельства беспорядков, проходивших у здания парламента страны в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено в 09:35
Политика
Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ
Украинские делегаты подали 226 правок к проекту резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:09
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Авто
В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено в 12:42
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Как Лобода побывала в гостях у Пугачевой
Недавно артистка побывала в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, о чем свидетельствует свежий пост, в котором представлена их большая и дружная компания.
Обновлено в 08:36
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Политика
Россия назвала условия транзита газа через Украину
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50