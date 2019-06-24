Футбол

Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словамиРИА Новости 12:02

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере. 19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.
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Глушаков: Каррера мне неинтересен

Нева Спорт10:49

Глушаков описал «Спартак» в 3 словах

Sport24.ru10:31

Глушаков описал "Спартак" в трех словах"

Спорт-Экспресс10:46

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Sportbox.RU11:49

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Матч ТВ11:49

Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами

РИА Новости12:02

Денис Глушаков дал первое интервью после ухода из «Спартака»

Чемпионат12:50
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Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Политика

Песков назвал условие пересмотра решения по Грузии

Россия задумается об отмене принятых в отношении Грузии мер, когда ситуация там вернется в "нерусофобское русло".
Обновлено в 06:40
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Леди Гага и Брэдли Купер снова выступят вместе

Леди Гага и Брэдли Купер уже выступали вместе на церемонии вручения премии «Оскар» и исполнили песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Политика

Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку

Обновлено в 12:11
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Политика

Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Спорт

Олимпиада-2026 пройдет в Италии

Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Политика

США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Дэнни Бойл работает над третьей частью «28 дней спустя»

Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя».
Обновлено в 08:30
Футбол

Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания

Обновлено в 10:04
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Грузии отстранили десять разгонявших митинги полицейских

В МВД Грузии расследуются обстоятельства беспорядков, проходивших у здания парламента страны в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено в 09:35
Политика

Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Украинские делегаты подали 226 правок к проекту резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:09
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено в 12:42
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Как Лобода побывала в гостях у Пугачевой

Недавно артистка побывала в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, о чем свидетельствует свежий пост, в котором представлена их большая и дружная компания.
Обновлено в 08:36
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Политика

Россия назвала условия транзита газа через Украину

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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