Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словамиРИА Новости вчера в 12:02

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере. 19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.

ЖКХ Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Авто Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.

Политика Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Баскетбол Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.

Происшествия Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.

Технологии МТС впервые за 13 лет сменил логотип Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.

Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Происшествия В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта Пассажирский самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта при приземлении в Ницце, передаёт 25 июня The Daily Star.

Финансы Рубль в июле: позитива станет еще больше Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.

Происшествия Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Авто В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota «Волга» 2001 года выпуска оборудована японским двигателем Toyota 3RZ-FE объемом 2.7 л с отдачей в 146 лошадей и «автоматом».

Общество Мускулистая ворона озадачила пользователей сети Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.

Экономика Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Происшествия СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Политика США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.

Общество В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.