Футбол
Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словамиРИА Новости вчера в 12:02
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере. 19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Энергетика
Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
Усиление санкций в отношении Ирана, одного из крупных производителей нефти, оказывает влияние на баланс на сырьевом рынке, это может привести к росту цен на нефть, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в рамках дискуссии Валдайского клуба.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Патрушев заявил о договоренностях с США и Израилем по Сирии
Газета Asharq Al-Awsat писала, что Россия, США и Израиль готовят сделку по Сирии, которая предполагает отмену санкций в отношении Дамаска.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца
Кольцо, которое принц Гарри преподнес Меган Маркл в ноябре 2017 года, до сих пор не покидает списки самых красивых помолвочных украшений.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Политика
Трамп задумался о разрыве военного соглашения с Японией
Обновлено в 04:28
Футбол
«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации
Московский «Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил нападающего железнодорожников Федора Смолова с защитой кандидатской диссертации.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин
Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство
Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Экономика
АКРА подтвердило рейтинг ГТЛК на уровне «А+(RU)»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Государственной Транспортной Лизинговой Компании на уровне "А + (RU )" со "стабильным" прогнозом и рейтинг выпусков облигаций на уровне "А + (RU )".
Обновлено в 04:23
Политика
МИД Украины назвал решение ПАСЕ недопустимой уступкой России
Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования» является «недопустимой уступкой Российской Федерации», говорится в сообщении МИД Украины.
Обновлено в 02:00
Политика
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:00
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Эксперимент по маркировке некоторых товаров легкой промышленности пройдет в России с 27 июня по 30 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:04
Музыка
Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»
Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Политика
Турция заявила о начале приема С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле этого года, сообщает ТАСС Об это он заявил, выступая в парламенте.
Обновлено в 05:26
Политика
Украина может уйти из ПАСЕ из-за возвращения России
Делегация Украины планирует предложить президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»
Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57