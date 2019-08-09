Футбол

Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»Чемпионат 02:34

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
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Глушаков оценил поддержку пожилого болельщика

Газета.Ru03:59

Глушаков оценил поддержку от колоритного фаната «Ахмата»

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ахмат
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат Арена», который рассчитан на 30 597 зрителей.
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