Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»Чемпионат 02:34
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
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Глушаков выложил видео с колоритным болельщиком «Ахмата», смешно выкрикивающим его фамилию
Sport24.ruвчера в 19:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
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Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
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Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
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Власти столицы рассказали о последствиях непогоды
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Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
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Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона
Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
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На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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Авторынок Германии в июле вновь вышел «в плюс»
Авторынок Германии в июле увеличился на 4,7% и составил 322788 машин.
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Советника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
К восточному побережью Китая приближается тайфун «Лекима»
Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.
Обновлено 07 августа в 00:17
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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
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Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
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Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Политика
Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
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ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
В Черное море направился американский эсминец USS Porter
Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец ВМС США USS Porter об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Рекордно выросло число больных раком детей в РФ
В прошлом году число детей, которые живут с этим страшным диагнозом, стало рекордным для РФ, пишет Rambler News Service.
Обновлено в 05:02
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10