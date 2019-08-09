Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»Чемпионат 02:34
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
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Глушаков выложил видео с колоритным болельщиком «Ахмата», смешно выкрикивающим его фамилию
Sport24.ruвчера в 19:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Ашберн
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Царские долги: французский депутат требует российские деньги
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Появились сообщения об облучении пострадавших при взрыве на полигоне ВМФ
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В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
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В Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) прокомментировали преступные украинские обстрелы.
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