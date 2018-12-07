Футбол

Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию
Евро-футбол.ру
03:30

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве. Как сообщает телеграм-канал Mash, с имущества игрока был снят арест.
Евро-футбол.ру03:30

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Адвокат жены Глушакова заявил, что футболист пытается подойти к разводу «креативно»

RT на русском05:00

Жорин: слышал, к писавшим плохие статьи про Глушакова приезжали оперативники

Чемпионат06:45

Адвокат Дарьи Глушаковой: «Глушаков написал заявление в полицию? А у нас есть доказательства, что он вывел крупную сумму с совместных счетов»

Спорт-Экспресс05:24

Адвокат жены Глушакова: «Слышал, что к тем, кто писал плохие статьи о Денисе, приезжали оперативники»

Бомбардир.ру07:34

Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию

Евро-футбол.ру03:30

Денис Глушаков подал заявление в полицию на свою жену

Еженедельник Футбол05:48

Адвокат Глушаковой: «Денис прибегает к креативному подходу к разводу. Он мог подать заявление»

Sport24.ru04:38
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол

Адиев: «Анжи» получил деньги от РПЛ

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой поддержке со стороны Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 11:11
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СМИ: Бразильский клуб заинтересован в приобретении футболиста «Спартака» Луиса Адриано

Обновлено в 11:10
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Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, чего он ожидает от матча против «Манчестер Сити».
Обновлено в 11:12
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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве одержали волевую победу над махачкалинским "Анжи" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 10:30
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Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Обновлено в 11:05
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Сергей Семак: «Понимаю, почему „Зенит“ часто проигрывает на выезде»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что нужно уделить внимание обороне на стандартах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 05:46
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Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 10:24
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«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:43
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Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).
Обновлено в 11:10
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Бийол назвал самые запомнившиеся матчи в составе ЦСКА

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Урал» уколол «Спартак» и «Енисей» в билетной программе

Разработаны 3 вида билетной программы, информирует пресс-служба клуба в Твиттере.
Обновлено в 10:41
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«Дженоа» подтвердил назначение главным тренером Пранделли

Обновлено в 07:45
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«Арсенал» подтвердил, что Холдинг выбыл до конца сезона

Лондонский "Арсенал" подтвердил информацию о том, что защитник Роб Холдинг получил серьезную травму в матче против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 08:29
Футбол

Менди может покинуть «Манчестер Сити» летом

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может покинуть клуб летом 2019 года.
Обновлено в 10:41
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Скончалась легенда итальянского футбола Луиджи Радиче

В возрасте 83 лет из жизни ушел известный в прошлом итальянский футбольный тренер Луиджи Радиче.
Обновлено в 11:10
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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