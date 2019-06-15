Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»РБК 12:55

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с эмоциональным обращением к болельщикам команды. В своем посте в Instagram он заявил, что не знает, продолжит ли выступления за столичную команду.

Происшествия Цех ЦНИИмаша оперативно потушили В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Армия и оружие Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper По версии американской стороны, Иран обстрелял беспилотник после того, как последний зафиксировал приближение иранских лодок к танкерам в Оманском заливе, однако по оценкам специалистов, повреждения нанесённые кораблям, свидетельствуют о том, что удар наносился с воздуха, в связи с чем, не исключено, что именно американский MQ-9 Reaper и атаковал танкеры.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Политика Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Политика Новый премьер Молдавии потребовала отставки Конституционного суда Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда (КС), который с 7 по 9 июня принял ряд решений, спровоцировавших в стране политический кризис.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Общество Прояснилась судьба «кота-самозванца», отданного Алибасову Кот, которого злоумышленники пытались выдать за сбежавшего из квартиры Бари Алибасова канадского сфинкса Чучу в обмен на вознаграждение, нашел новый дом.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.

Шоу-бизнес Татьяна Терешина дала сыну двойное имя После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Футбол Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке» Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Татьяна Навка похвасталась идеальным шпагатом Татьяна Навка показала, как садится на шпагат Всего за два часа видео набрало больше 160 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Политика Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.