Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»Газета.Ru вчера в 12:31
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт". По словам футболиста, он не знает, как продолжится его карьера - останется он в стане красно-белых или нет.
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Некая группировка выгоняет футболистов из «Спартака». Кто за всем этим стоит?
Спорт день за днемвчера в 14:36
Глушаков о своём будущем в «Спартаке»: я не знаю, что будет со мной дальше
RT на русскомвчера в 12:18
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия
В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе Донецка, которая может спровоцировать срыв очередного перемирия в Донбассе.
Обновлено 13 июня в 12:55
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
Обновлено в 05:03
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Пять причин, по которым банк может заблокировать ваши счета
Клиенты, получающие на свой счет различные переводы, которые никак не обосновываются, могут столкнуться с большим давлением со стороны банков, рассказывает Шибанов.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Музыка
Музыканту Сергею Курехину 16 июня исполнилось бы 65 лет
Сегодня, 16 июня, исполнилось бы 65 лет музыканту Сергею Курехину, одному из ярких представителей ленинградской культуры перестроечного периода, лидеру группы «Поп-механика», другу Бориса Гребенщикова и Аллы Пугачевой, автору музыкальных перформансов и ставшего легендарным монолога о том, что В.И. Ленин был грибом и радиоволной.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На проспекте Художников горит ларёк
Очевидцы сообщили о пожаре в Выборгском районе Северной столицы.
Обновлено вчера в 23:47
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Экономика
Иркутская область вложит 1 млрд рублей в строительство терминала аэропорта
Иркутская область может инвестировать порядка 1 млрд рублей в проект строительства нового терминала аэропорта Иркутска, средства пойдут на строительство автомобильных развязок и благоустройство территории.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
Обновлено вчера в 13:03
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32