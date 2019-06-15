Глушаков обратился к фанатам «Спартака»Газета.Ru вчера в 12:31

Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт". По словам футболиста, он не знает, как продолжится его карьера - останется он в стане красно-белых или нет.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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